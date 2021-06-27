Казахский стиль бокса станет частью истории: Алимханулы прокомментировал победу над Брантом

Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Алимханулы.

28-летний казахстанский боксер Жанибек Алимханулы после уверенной победы над бывшим чемпионом мира, 30-летним американцем Робом Брантом, обратился к болельщикам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жанибек Алимханулы досрочно победил экс-чемпиона мира.

Дорогие болельщики, братья, с победой вас! Сегодня мы победили известного Роба Бранта уверенно, без проблем. Мы готовы выходить только с чемпионами. Мы делаем большие дела и заявляем только о больших делах! Құдай қаласа, казахский стиль бокса станет важной частью мировой истории, - написал боксер.

Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Алимханулы. Брант не вышел на девятый раунд, при этом в шестом американец побывал в нокдауне.

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