ВОЗ допустила новый локдаун из-за штамма "дельта +"

Вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

Распространение новой мутации индийского штамма "дельта +" требует срочной реакции, иначе придется снова вводить локдаун, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун, - подчеркнула она.

По словам Вуйнович, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса], - добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом "дельта +" тревожная, вирус набирает скорость распространения.

"Дельта-штамм" поражает очень много клеток, [заболевший] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <...> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость, - подытожила она.

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