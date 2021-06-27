Казахстан перешел в "красную" зону по распространению COVID-19

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
Казахстан перешел из "желтой" в "красную" зону по распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 июня 2021 года.
В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: г. Шымкент и Костанайская, Мангыстауская области.⠀ В "зеленой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.
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