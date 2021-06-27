Вышло новое постановление главного санврача Карагандинской области

Приложение zakon.kz
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На территории Карагандинской области продлили режим карантина.
В Карагандинской области вышло новое постановление санитарного врача, сообщает zakon.kz.
Согласно документу, жителям и гостям Карагандинской области запрещается:
При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.
При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;
При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 10 человек с соблюдением дистанции не менее двух метров.
Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить передвижение по населенным пунктам и общественным местам.
С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.
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