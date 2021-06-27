Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Актюбинской области

Автобус ехал с 12 пассажирами, трое из которых - дети.

27 июня в Актюбинской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz.

По информации областного департамента полиции, авария произошла на 916 километре автомобильной дороги Самара - Шымкент близ поселка Богетсай.

Автобус ехал с 12 пассажирами, трое из которых - дети.

Водитель автобуса "ПАЗ-32054", нарушив п.п. 10.1 ПДД РК, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Не справившись с рулевым управлением, он допустил опрокидывание на правую сторону по ходу движения транспортного средства, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

В ведомстве уточнили, что автобус с людьми ехал с семейного мероприятия из поселка Калинин (Иргизский район) в Актобе.

В результате ДТП три человека обратились за медпомощью, двоих из них с ушибами и переломами доставили в БСМП Актобе.

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