Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание

По словам астролога, некоторым повезло идти вперед быстрее, чем другим.

Представители каких знаков зодиака быстрее справляются с расставанием, умеют отпускать прошлое и двигаться вперед, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Некоторым повезло идти вперед быстрее, чем другим. Эти люди не позволяют боли беспокоить их и мешать повседневной жизни. Они отодвигают проблемы на задний план и принимают жизнь такой, какая она есть, - говорит астролог Яшасви Шактават.

Львы рождаются с такой уверенностью в себе, что вряд ли вернутся назад после расставания. Представители этого знака быстро уходят, поскольку чувствуют, что их самооценка куда важнее, чем возвращение к экс-партнеру.

Порвав со Львами, будьте уверены, что они больше не будут думать о вас, - отмечает астролог. - Поэтому даже не пытайтесь вернуться ко Льву. Он не ответит на ваши звонки.

Водолеи - еще один знак зодиака, который очень серьезно относится к разрывам. Они знают, как двигаться дальше и не демонстрировать окружающим свою слабую сторону.

Водолеи никогда не возвращаются к своим бывшим и почти не проявляют чувств, - поясняет Яшасви Шактават. Представителям этого знака нравится быть независимыми. Они терпеть на могут конфликты, поэтому после расставания будут вести себя так, будто ничего не произошло.

Стрельцов сложно сломать. Самоуважение - вот их главный щит, который они несут с собой. После разрыва Стрельцы быстро уходят, поскольку не выносят быть отверженными, ненавистными или когда к ним относятся с пренебрежением. Представители этого знака также любят веселиться, быть свободными и общаться с людьми, которые делают их счастливыми.

Так что, если вас нет в их списке важных людей, пора прощаться и никогда не оглядываться назад, - советует астролог.

Для Тельцов отношения - это стабильность, безопасность и верность. Если роман угас, то представители этого знака вряд ли воспламенятся вновь. Тельцы верят, что все происходит по какой-то причине.

Поэтому если отношения не сложились, они предпочтут искать кого-то другого, с кем останутся, - объясняет Яшасви Шактават.

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