В Акмолинской области обнаружено более 50 артефактов при раскопках на поселении ботайской культуры

Среди них - фрагменты керамической посуды, наконечники стрелы и дротиков.

Сотрудниками Акмолинского областного историко-краеведческого музея при раскопках на поселении ботайской культуры в районе села Красного Яра обнаружено более 50 артефактов, сообщает zakon.kz.

Среди них - фрагменты керамической посуды, наконечники стрелы и дротиков, костяное изделие с засечками и многое другое, передает управление внутренней политики.

Как сообщил директор историко-краеведческого музея, Куаныш Шакшаков, стартовавшему археологическому сезону предшествовала большая работа. В 2018 году музей получил государственную лицензию на осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры, и в прошлом юбилейном для музея 2020 году была проведена работа в рамках реализации музейного научно-исследовательского проекта "Исследование Мавзолея Жанибек хана – одного из основателей Казахского ханства". В полевом сезоне этого года начались исследования памятника археологии поселения Кызыл жар, которое расположено в 10 км от села Красный Яр.

Результаты экспедиции были удачными. На сегодня было обнаружено более 50 артефактов. Это фрагменты керамической посуды, большой остеологический материал, также наконечники копий, стрел и другие вещи. После проведения исследовательских работ будет проведен ряд анализов, после чего все артефакты пополнят экспозицию музея. Среди находок также встречаются и особо примечательные – наконечник стрелы, несколько наконечников дротиков, костяное изделие с засечками, ретушер-отбойник, - отметил К. Шакшаков.

Стоит отметить, что в работе экспедиции принимают участие не только сотрудники музея, но и учащиеся Жаксынского, Зерендинского районов, а также студенты и профессорско-преподавательский состав – всего более 30 человек.

Мне очень нравятся раскопки. Это интересно – находить кости и наконечники, осматривать, очищать их. Я в первый раз в подобной экспедиции, до этого ездил по нашей районной местности. Тут, конечно, интереснее. Если в следующем году будет вновь такая экспедиция, то я обязательно приму в ней участие, – поделился впечатлениями самый юный участник экспедиции 11-летний Данил Петренко из села Запорожья Жаксынского района.

К слову, один археологический сезон для ребят длится 15 дней. Первая смена уезжает после посвящения в археологи, их место занимают другие ребята. В общей сложности раскопки продлятся 1,5-2 месяца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!