Усиление ветра, град, туман: Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

На востоке и юге ожидается погода без осадков.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня, сообщает zakon.kz.

На севере, центре, западе и центре РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. На востоке и юге ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На севере, западе и юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на севере – ночью и утром туман, на юго-востоке и западе – град.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, днем в Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, в Атырауской области - град.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды на 28 июня.

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