В Актау мужчина до смерти забил любовника жены

Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Житель города Актау в порыве ревности убил сожителя своей жены и украл у него сотовый телефон, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Приговор по данному факту озвучили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангыстауской области.

По материалам дела ревнивый муж вечером накануне празднования нового 2021 года пришел в квартиру сожителя своей жены. Повалив его, стал избивать руками и ногами по лицу и телу. Потом схватил вентилятор и бил, пока тот не скончался.

После украл у потерпевшего мобильный телефон Nokia, стоимость которого составляет 20 000 тенге, и скрылся с места происшествия.

Приговором суда его признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

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