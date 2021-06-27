Проигравший Шавкату Рахмонову соперник заработал за бой больше

Рахмонов получил от UFC за этот бой 28 тыс. долларов.

Гонорар бразильца Мишеля Празериса за бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе оказался в два раза больше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов получил от UFC за этот бой 28 тыс. долларов (12 тыс. долларов - за выход, 12 тыс. долларов - за победу, 4 тыс. долларов - поощрительная выплата). Празерис же, несмотря на поражение, заработал значительно больше - 61 тыс. долларов (50 тыс. долларов — за выход, 11 тыс. долларов — поощрительная выплата), - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Рахмонов досрочно победил Празериса, проведя удушающий прием во втором раунде.

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