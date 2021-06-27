Представитель Мусабаева отрицает нападение сенатора на мальчика с аутизмом

Он также отметил, что "подобные информационные манипуляции могут использоваться со стороны третьих лиц для спекуляции в обществе".

Представитель Талгата Мусабаева сделал официальное заявление по поводу обвинения сенатора в нападении на мальчика с аутизмом, передает zakon.kz.

В связи с опубликованными в СМИ сообщениями о якобы совершении господином Мусабаевым Т.А. нападения на мальчика с аутизмом, сообщаем, что распространяемая посредством СМИ информация не соответствует действительности и требует правовой оценки. Сторона Мусабаев Т.А. считает необходимым обратить внимание правоохранительных органов на подобные беспочвенные обвинения, - заявил Нурмагамбетов С.З.

Он также отметил, что "подобные информационные манипуляции могут использоваться со стороны третьих лиц для спекуляции в обществе".

Ранее в СМИ сообщалось, что между Мусабаевым и жительницей Нур-Султана Алиной Нуртас произошел конфликт, когда девушка выгуливала собаку. Девушка обвинила сенатора в том, что он ударил ее кулаком в парке, так как на ее собаке не было намордника. По ее словам, на место была вызвана полиция, и уже после этого она узнала в своем обидчике известного политика. Между тем, Мусабаев назвал ее обвинения абсолютно беспочвенными.

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