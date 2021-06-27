Производство молочных продуктов растет в Акмолинской области

В период пандемии возрос спрос на кисломолочную продукцию.

В связи с ростом спроса на молочные продукты в регионе одним из приоритетов в развитии сельского хозяйства области стало увеличение производства молока и молочной продукции, передает zakon.kz.

В регионе проводится планомерная работа по вводу новых мощностей. В прошлом году были созданы новые и расширены мощности на 18 фермах с увеличением дойнного поголовья на 1,6 тыс. голов. В текущем году мы продолжаем эту работу, будет создано 19 молочно-товарных ферм с увеличением дойного поголовья на 4,1 тыс. голов. Реализация указанных проектов позволит обеспечить в ближайшие три года дополнительное производство молока в объеме 40 тыс. тонн в год, - прокомментировали в управлении сельского хозяйства региона.

Отмечается, что для обеспечения молокоперерабатывающих предприятий сырьем в области действует 56 специализированных молочно-товарных ферм с общим поголовьем коров более 14 тыс. голов. На этих фермах производится более 100 тыс. тонн молока.

В результате проводимой работы поставки молока и молочной продукции на продовольственный рынок столицы не снижаются, а имеют тенденцию к росту. К слову, за пять месяцев поставлено 42 тыс. тонн, что на 450 тонн больше чем в прошлом году. В целом, потребности столицы область обеспечивает на 33%, - резюмируется в сообщении.

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