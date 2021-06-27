Умерла российская актриса из сказки "Двенадцать месяцев"

Причину смерти и дату прощания в театре пока не уточнили.

В возрасте 72 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Попова, передает zakon.kz.

С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой, - приводит РБК слова театра "Балтийский дом", в котором служила актриса.

Причину смерти и дату прощания в театре пока не уточнили.

Попова родилась в 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1975 года служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"). Она преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Наибольшую популярность артистка получила после роли падчерицы в фильме-сказке "Двенадцать месяцев" 1972 года (режиссер Анатолий Граник). Также Попова сыграла в таких фильмах, как "Врача вызывали?", "Мой старший брат", "Жизнь и приключения четырех друзей", "Поездка к сыну", "Наш бронепоезд", "Скандальное происшествие", "Тамбовская волчица" и сериале "Улица".

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