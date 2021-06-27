Чехия обыграла Нидерланды на чемпионате Евро-2020

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Чехии.

В 1/8 финала чемпионата Евро-2020 в Будапеште сыграли сборные Нидерландов и Чехии, сообщает zakon.kz.

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Первый тайм прошел довольно тихо. Во второй футболисты стали играть жестче. На 46 минуте нидерландец Дензел Дюмфрис в верховой борьбе за мяч заехал чешскому защитнику Павлу Кадержабеку локтем по лицу. Российский арбитр Карасев тут же показал желтую карточку. Чех оказался в небольшом нокдауне, ему потребовалась помощь медиков. На 53 минуте футболист нидерландской сборной Маттейс де Лигт проиграл борьбу и схватил мяч возле собственной штрафной! Шик имел шанс выскочить один на один. Карасев посмотрел повтор и выдал красную карточку. Еще через пару минут чешский защитник Владимир Цоуфал получил желтую карточку за срыв атаки.

Первый гол на 62 минуте забил чешский полузащитник Томаш Голеш. Прошла подача со штрафного, чех Томас Калас выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Голеш головой переправил мяч в ворота.

Второй гол не заставил себя долго ждать. На 80-той минуте Голеш с левого края влетел в штрафную и прострелил на Патрика Шика, который в касание пробил под опорную ногу Стекеленбургу.

Через 10 минут нидерландский полузащитник Френки де Йонг получил желтую карточку за разговоры.

У сборной Нидерландов еще был шанс отыграться. Карасев дал шесть добавочных минут.

Однако матч завершился со счетом 2:0 в пользу Чехии.

Ночью 28 июня состоится матч Бельгия-Португалия.

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