Пострадавших при обрушении дома в Павлодаре выписали из больницы

Граждане Узбекистана 28 и 34 лет находились в отделении политравмы первой городской больницы.

Двух рабочих, граждан Узбекистана, пострадавших при обрушении строящегося дома в центре Павлодара, отправили на амбулаторное наблюдение, передает zakon.kz.

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Граждане Узбекистана 28 и 34 лет находились в отделении политравмы первой городской больницы. Сейчас их выписали, состояние удовлетворительное. Дальше они будут наблюдаться амбулаторно, – приводит Pavlodarnews cлова пресс-секретаря областного управления здравоохранения Эльмиры Темиргалиевой.

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17 июня в Павлодаре во время строительных работ произошло обрушение дома. Площадь обрушения составила по 60 кв. м на двух этажах. Пострадавших госпитализировали. После ЧП была создана специальная комиссия. В МИИР РК подвели предварительные итоги причин обрушения многоквартирного жилого дома.

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