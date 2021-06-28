Израильтян будут штрафовать за посещение опасных из-за COVID-19 стран

В список входят: Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Поездки в эти страны будут караться штрафом в 5 тыс. шекелей, передает zakon.kz.

Правительство одобрило введение больших штрафов для израильтян, посещающих опасные с точки зрения безопасности в сфере здравоохранения из-за коронавируса стран. В честности, граждан будут штрафовать на 5000 шекелей, если они поехали в государства, входящие в "черный список", - пишет mignews.

В список входят: Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Также были сделаны "строгие" предупреждения о поездках в другие страны из-за опасений по поводу "дельта" штамма, однако поездки туда еще не запрещены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!