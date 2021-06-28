Евро-2020: Бельгия обыграла действующего чемпиона - Португалию

Матч, проходивший в рамках Евро-2020, закончился со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный гол забил Торган Азар. Матч запомнился больше драками, чем интересной игрой.

В ночь на 28 июня на стадионе "Олимпико де Севилья — Ла Картуха" в Севилье состоялся матч между сборными Бельгии и Португалии, сообщает zakon.kz.

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Игра, проходившая в рамках Евро-2020, закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Евро лишился действующего чемпиона.

Бельгия и Португалия впервые сошлись в крупном турнире. Но те, кто надеялся на интересный матч, были сильно разочарованы. Поначалу игра была невнятной, даже скучной.

Относительно интересный момент в начале игры был когда Роналду пробил штрафной в середине первого тайма. Бил хорошо, мощно, красиво. Куртуа также эффектно его отбил, после чего болельщики могли спокойно подремать вплоть до 42 минуты игры, когда мяч наконец влетел в ворота. Но уже не к Тибо Куртуа, а к Рую Патрисиу.

Торган (младший) Азар принял поперечную передачу от Менье и направил невероятный крученый со средней дистанции под дальнюю штангу. 1:0 в пользу сборной Бельгии.

Гол встряхнул португальцев – игра стала намного интереснее. Видимо "европейским бразильцам" надо было разозлиться. Попытавшись взять на себя главную роль в матче, устроили настоящий штурм ворот бельгийцев.

Разгоряченные, они стали играть откровенно грубо и Эден (старший) Азар получил сильнейший удар по ногам от Бруну Фернандеша, после чего футбол едва не перерос в боксерский поединок, в который включились Ромелу Лукаку и Пепе. Футболисты потолкались, прежде чем вмешался арбитр, но страсти, видимо, не утихли, так как минут через пять Пепе снова очень грубо сыграл против Торгана, который вел мяч. Опять началась драка, Пепе получил "горчичник".

Португальцы продолжили атаковать, едва не забили на 83 минуте, но мяч Геррейру попал в штангу. Несмотря на все свои попытки, изменить ход игры сборная Португалии не сумела. 1:0 в пользу "красных дьяволов" (бьют свинцовые ливни…) Чемпион Европы низложен.

Сборная Бельгии подтвердила свой статус одного их фаворитов турнира, выиграв все четыре матча в группе и напомнила, что не просто так занимает первую строчку в рейтинге ФИФА.

"Красные дьяволы " сразу очень легко прошли групповой этап, набрав максимальное количество очков и пропустив всего один гол в трех матчах.

Что касается сборной Португалии, все чаще кажется, что Роналду ее просто тащит. Групповой этап "европейские бразильцы" прошли тяжело и хоть выбрались из "группы смерти" выиграть смогли только слабую, хоть и сильно мотивированную Венгрию. С французами сыграли вничью, немцам проиграли.

Действующие чемпионы Европы очень сильно обязаны своей звезде – Роналду. Криштиану уже забил пять голов, обновив все существующие достижение. Но он там такой один. Португальцы и в плей-офф вышли за счет большего количества поставленных пенальти.

Не считая сегодняшнего, всего Бельгия и Португалия сыграли 18 матчей, в которых 6 раз побеждали португальцы, 7 побед у Бельгии, и 5 встреч прошли вничью.

В последний раз команды виделись в товарищеском матче в июне 2018-го – тогда голов в матче не было.

Португалия не проигрывала в 23 из последних 25 игр чемпионата Европы.

Ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании, Италии и Чехии.

28 июня на Евро сыграют команды Хорватии и Испании, Франции и Швейцарии.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Хорватия-Испания: победа Хорватии – 7, победа Испании – 1.59, ничья – 3.95.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Франция-Швейцария: победа Франции - 1.60, победа Швейцарии - 7.10, ничья - 3.90

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