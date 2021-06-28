Глава Минздрава Британии ушел в отставку из-за видео с помощницей

В Сети были обнародованы снимки, на которых министр целуется со своей помощницей.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с помощницей и назначением ее в совет ведомства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом он заявил в Twitter в видеообращении.

В Сети были обнародованы снимки, на которых министр целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело, тем самым нарушив правила социальной дистанции.

После этого Хэнкок оказался под растущим давлением со стороны общественности. Некоторые законодатели призвали Хэнкока уйти в отставку, так как он нарушил меры, которые сам же проповедовал во время пандемии.

Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава... Я должен уйти в отставку, - сказал Хэнкок.

В официальном письме на имя премьер-министра бывший глава минздрава заявляет, что в данный момент ему нужно уделить больше времени семье и детям.

Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Также я должен в это время побыть со своими детьми... Я обязан уйти в отставку, - отмечает министр.

В пятницу газета Sun опубликовала фото от 6 мая, на котором отец троих детей, 42-летний женатый Хэнкок и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания Минздрава.

Однако скандал вызвал тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее в состав совета Минздрава. Оппозиция обвинила Хэнкока в растрате денег налогоплательщиков и потребовала от Джонсона отставки министра.

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