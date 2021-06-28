Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Британский эксперт оценил шансы Мураты побить Головкина

Фото: sports.kz 28 июня 2021, 07:49

Ожидается, что бой Головкин — Мурата состоится 31 декабря в Токио.

Журналист The Independent Гари Грэм высказался о бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

„Праймовый“ Головкин, конечно, побил бы Мурату, но теперь я думаю, что у Мураты есть шансы. Хотя я бы хотел, чтобы сначала Мурата провел разминочный бой в одном карде с Головкиным перед их поединком в конце декабря в Токио, — подчеркнул Грэм.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Риота Мурата владеет титулом WBA Super.

Ожидается, что бой Головкин — Мурата состоится 31 декабря в Токио (Япония).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как с помощью тату можно удалить растяжки на теле
Ради хайпа в Тик-Ток, казахстанские подростки откручивают колпачки на колесах авто