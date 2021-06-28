Британский эксперт оценил шансы Мураты побить Головкина

Ожидается, что бой Головкин — Мурата состоится 31 декабря в Токио.

Журналист The Independent Гари Грэм высказался о бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

„Праймовый“ Головкин, конечно, побил бы Мурату, но теперь я думаю, что у Мураты есть шансы. Хотя я бы хотел, чтобы сначала Мурата провел разминочный бой в одном карде с Головкиным перед их поединком в конце декабря в Токио, — подчеркнул Грэм.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Риота Мурата владеет титулом WBA Super.

Ожидается, что бой Головкин — Мурата состоится 31 декабря в Токио (Япония).

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