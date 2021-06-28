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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: 24kz 28 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 507,
  • в городе Алматы - 215,
  • в городе Шымкенте - 103,
  • в Акмолинской области - 43,
  • в Актюбинской области - 35,
  • в Алматинской области - 33,
  • в Атырауской области - 73,
  • в ВКО - 70,
  • в Жамбылской области - 36,
  • в ЗКО - 101,
  • в Карагандинской области - 278,
  • в Костанайской области - 42,
  • в Кызылординской области - 28,
  • в Мангыстауской области - 38,
  • в Павлодарской области - 33,
  • в СКО - 13,
  • в Туркестанской области – 38.

Всего в стране подтверждено 419 800 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1181 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане - 391,
  • в городе Алматы - 292,
  • в городе Шымкент - 11,
  • в Акмолинской области - 41,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 54,
  • в Атырауской области - 21,
  • в ВКО - 66,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 44,
  • в Карагандинской области - 134,
  • в Костанайской области - 4,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангыстауской области - 25,
  • в Павлодарской области - 47,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 18.

Всего в стране выздоровело 392 777 человек от COVID-19.

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