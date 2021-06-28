Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 507,
- в городе Алматы - 215,
- в городе Шымкенте - 103,
- в Акмолинской области - 43,
- в Актюбинской области - 35,
- в Алматинской области - 33,
- в Атырауской области - 73,
- в ВКО - 70,
- в Жамбылской области - 36,
- в ЗКО - 101,
- в Карагандинской области - 278,
- в Костанайской области - 42,
- в Кызылординской области - 28,
- в Мангыстауской области - 38,
- в Павлодарской области - 33,
- в СКО - 13,
- в Туркестанской области – 38.
Всего в стране подтверждено 419 800 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1181 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султане - 391,
- в городе Алматы - 292,
- в городе Шымкент - 11,
- в Акмолинской области - 41,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 54,
- в Атырауской области - 21,
- в ВКО - 66,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 44,
- в Карагандинской области - 134,
- в Костанайской области - 4,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангыстауской области - 25,
- в Павлодарской области - 47,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 18.
Всего в стране выздоровело 392 777 человек от COVID-19.
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