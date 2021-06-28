Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 507,

в городе Алматы - 215,

в городе Шымкенте - 103,

в Акмолинской области - 43,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 73,

в ВКО - 70,

в Жамбылской области - 36,

в ЗКО - 101,

в Карагандинской области - 278,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области - 28,

в Мангыстауской области - 38,

в Павлодарской области - 33,

в СКО - 13,

в Туркестанской области – 38.

Всего в стране подтверждено 419 800 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1181 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 391,

в городе Алматы - 292,

в городе Шымкент - 11,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 54,

в Атырауской области - 21,

в ВКО - 66,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 44,

в Карагандинской области - 134,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области – 14,

в Мангыстауской области - 25,

в Павлодарской области - 47,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 18.

Всего в стране выздоровело 392 777 человек от COVID-19.

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