Охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски в Индии

Пострадавшего госпитализировали, а охранник был арестован.

Охранник банка в Индии открыл стрельбу по посетителю, отказавшемуся надевать маску, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лайф.

Как пишет India Today, инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш.

Железнодорожный служащий Раджеш Кумар попытался зайти в банк без маски, что спровоцировало конфликт с местным охранником, который достал пистолет и выстрелил в посетителя.

В результате произошедшего Кумар был госпитализирован с простреленной ногой, он остается без сознания. На данный момент охранник задержан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!