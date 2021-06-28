Еще три региона Казахстана перешли из "зеленой" в "желтую" зону по КВИ

Акмолинская, Актюбинская, Кызылординская области перешли из "зеленой" в "желтую" зону.

Акмолинская, Актюбинская, Кызылординская области перешли из "зеленой" в "желтую" зону по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

При этом Мангистауская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по КВИ.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 июня 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: г. Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области.⠀ В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

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