До Алаколя будут летать большие самолеты типа Embraer – акимат ВКО

Аэропорт Урджара сможет принимать самолеты средней дальности, в том числе из ближнего зарубежья.

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт Урджара сможет принимать самолеты средней дальности, в том числе из ближнего зарубежья, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе совещания по вопросам развития туризма Восточно-Казахстанской области сказал глава региона Даниал Ахметов.

Аким подчеркнул, что ВКО является одной из лидирующих областей по количеству природных и культурных достопримечательностей, а также мест для активного и оздоровительного отдыха. Поэтому вопрос развития туризма в регионе всегда являлся одним из самых важных.

"Жемчужина нашей области - озеро Алаколь. Здесь уже проведены работы по очистке дна, дежурят спасатели и полицейские. В этом сезоне на уникальном озере работают 163 отеля и базы отдыха, 94 из них – в системе "Ashyq". Из 900 сотрудников 80% уже получили прививку от коронавируса. Как и в прошлом году, мы хотим сделать Алаколь зоной, свободной от COVID-19. Хочу напомнить, что в 2020-м на побережье не было зафиксировано ни одного случая заражения", - сказал Даниал Ахметов.

Аким региона сообщил, что с 17 июня до Алаколя из Алматы, Нур-Султана, Семей и Усть-Каменогорска запущены дополнительные поезда, при этом количество вагонов увеличилось до 61. Также вдвое увеличено количество автобусов.

Что касается аэропорта, то после реконструкции длина его взлетно-посадочной полосы составит более двух километров. Таким образом, село Урджар сможет принимать даже большие самолеты типа Embraer.

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