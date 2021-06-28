Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы ворвался в топ-10 мирового рейтинга

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После победы техническим нокаутом американского экс-чемпиона мира WBA Роба Бранта в рейтинге казахстанец поднялся на седьмое место.
28-летний казахстанский боксер Жанибек Алимханулы после уверенной победы над бывшим чемпионом мира - 30-летним американцем Робом Брантом - вошел в топ-10 мирового рейтинга, передает zakon.kz.
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Как сообщает sports.kz, в обновленном рейтинге украинского сайта vRINGe.com в среднем весе Жанибек Алимханулы занял седьмую позицию и выбил из топ-10 Роба Бранта. Ранее американец занимал девятое место.
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В рейтинге лидирует другой представитель Казахстана - чемпион мира IBF и IBO Геннадий Головкин.
Топ-10 боксеров в среднем весе:
1. Геннадий Головкин (Казахстан);
2. Джермалл Чарло (США);
3. Деметриус Андраде (США);
4. Хайме Мунгия (Мексика);
5. Эрисланди Лара (Куба);
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания);
7. Жанибек Алимханулы (Казахстан);
8. Сергей Деревянченко (Украина);
9. Мацей Сулецки (Польша);
10. Феликс Кэш (Великобритания).
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