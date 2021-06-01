Вопросы охраны защиты прав детей обсудили в ВКО

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования отметила, что глава государства поручил усилить контроль по защите прав ребенка.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования взаимодействует с государственными органами, неправительственными и иными организациями по вопросам защиты прав детей.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказала руководитель ведомства Зейнеп Махсутова. Она отметила, что глава государства поручил усилить контроль по защите прав ребенка, обеспечить безопасность детей, усилить государственный контроль по предупреждению суицида и буллинга среди детей.

Так, Департамент по обеспечению качества в сфере образования заключил меморандум о взаимном сотрудничестве по осуществлению мониторинговых посещений с Управлениями образования и здравоохранения области, "Восточно-Казахстанской областной Ассоциацией содействия охраны здоровья населения и экологии" "Экосогласие". Также была создана региональная мониторинговая группа по вопросам защиты прав ребенка, куда входят сотрудники представленных ведомств, а также Департамента полиции. Управления координации занятости и социальных программ, а также педиатры Усть-Каменогорска и Семея.

Группа проводит общественный мониторинг по реализации государственной политики в области защиты прав детей, оказывает содействие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных интересов детей, укреплению взаимодействия организаций, осуществляющих функции по защите прав детей, неправительственных организаций, - отметила Зейнеп Махсутова.

В рамках мониторинга будут рассмотрены вопросы обеспечения прав детей на образование, организацию питания, подвоза, отдыха, оздоровления и досуга в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных организациях образования с особым режимом содержания, где воспитываются и обучаются более 2 тысяч детей.

Специалисты ведомства уже провели мониторинг установки теплых туалетов в организациях образования области. Выявлено, что из 647 организаций среднего образования области в восьми не были созданы соответствующие санитарно-гигиенические условия, то есть используются надворные туалеты.

Также по области на сегодня наряду с теплыми туалетами в 98 школах имеются и надворные туалеты. Все они законсервированы на случай форс-мажора, то есть будут задействованы только при отключении света и воды.

Наряду с этим Департаментом проведен мониторинг оснащенности школ системами видеонаблюдения. Установлено, что на сегодня системами видеонаблюдения обеспечены все организации образования, кроме девяти школ Тарбагатайского района. Подключение этих школ планируется к сентябрю 2021 года.

Кроме того, по итогам мониторинга выявлено, что большинство из систем видеонаблюдения не подключены к центрам оперативного реагирования МВД, что может вызвать трудности в случае совершения правонарушений в отношении детей.

В целом, акиматом области во главе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым проводится комплексная работа по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, формируется социальная инфраструктура для детей, проводятся системные мероприятия по защите прав и законных интересов ребенка, а также в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физкультуры и спорта, соцобслуживания и соцзащиты семьи, осуществляется трудоустройство и обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, все больше ребят обретают дом и семью, - заключила Зейнеп Махсутова.

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