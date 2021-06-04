Патриотические челленджи состоялись в ВКО в День Государственных символов

В конкурсе на разработку герба, флага и гимна приняли участие 600 человек.

4 июня 1992 года - день, который навсегда останется в истории страны как День рождения государственной символики.

Осенью 1990 года Казахстан объявил о суверенитете, но при этом оставался в составе СССР. Спустя год, в декабре 1991 года, страна провозгласила независимость, и ей нужны были новые символы, которые бы выделяли ее среди других суверенных государств.

Проводилась большая работа, в которую были вовлечены лучшие интеллектуальные силы нашей страны. В конкурсе на разработку герба, флага и гимна приняли участие 600 человек. Они предложили 1200 вариантов с эскизами государственного флага, 245 изображений и 67 описаний будущего герба и 750 вариантов гимна. При этом в создании эскиза флага среди участников были мастера не только из стран бывшего СССР, но и Германии, Турции и даже Монголии.

Перед всеми участниками конкурса стояла сложная задача. Нужно было найти такое художественное решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели молодого суверенного государства.

На сессии парламента 4 июня 1992 года был принят закон, утвердивший новые государственные символы. В тот же день его подписал Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Спустя два дня в театре оперы и балета имени Абая прошла презентация, на которой официально были представлены новые символы страны.

Так, автором Флага стал Шакен Ниязбеков. Наш Государственный Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с 32 лучами, под которым - парящий орел. Изображение солнца, его лучей, орла и орнамента выполнено золотой краской.

В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное понятие. Например, золото олицетворяет могущество, силу, богатство, а также справедливость, верность. Синий цвет символизирует честность, целомудрие, верность, безупречность. К тому же, этот цвет ассоциируется с небом. И имеет символическое значение в тюркской культуре.

Солнце, изображенное на Флаге, олицетворяет богатство и изобилие, а орел - власть, прозорливость, великодушие.

Герб Казахстана создали Жандарбек Малибеков и Шота Уалихан. Его центральный элемент - шанырак - круговое навершие купола юрты. Это своего рода эмблема семейного благополучия, мира, спокойствия. Купольные жерди уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому фону Герба, напоминают лучи солнца, а это не что иное, как источник жизни и тепла. Кереге говорят о единстве трех жузов, которое обеспечивает его прочность. Авторы как бы призывают все народы страны под общий шанырак, чтобы вместе сохранить крепость и целостность нашего общего дома - Казахстана.

Еще одна составная часть композиции Герба - золотокрылые тулпары, крылья которых напоминают снопы с золотыми колосьями, то есть означают изобилие и материальное благополучие.

В верхней центральной части Герба находится пятиконечная звезда. Это посыл на то, что сердце и объятия Казахстана открыты представителям всех пяти континентов.

Автором текста Гимна стал Жумекен Нажимеденов, а музыку написал Шамши Калдаяков. Примечательно, что в истории независимого Казахстана Государственный Гимн страны утверждался дважды - в 1992 и в 2006 годах.

При этом особую роль в процессе принятия Государственных символов сыграл Нурсултан Назарбаев. Он внес отдельные поправки в текст, которые отвечали идеалам и целям развития страны, и вошел в объединенный авторский коллектив. Также по инициативе Елбасы были введены официальные термины «елтаңба», «әнұран», «нышан, рәміз».

Через обновление прошел и государственный герб. С ноября 2018 года название страны на нем пишется на латинице.

Таким образом, уже как 29 лет золотисто-голубые цвета флага и герба стали самыми родными для каждого казахстанца. А самое главное, что Государственные символы страны олицетворяют ценности нашего народа: единство, мир, согласие, дружба, свобода, сила и стремление в светлое будущее.

В Восточном Казахстане с Днём государственных символов жителей поздравил аким области Даниал Ахметов, отметив, что Флаг, Герб и Гимн Казахстана отражают национальный дух и историю, олицетворяя государственность и независимость страны. Глава региона привел в поздравлении слова Елбасы Нурсултана Назарбаева о том, что чувство Родины, гордость за свою страну начинается с уважения к ее символам.

- Сегодня символика нашей Родины узнаваема во всем мире, что вызывает гордость за свою страну, воспитывает чувство патриотизма. Уверен, что благодаря сплоченности, великой силе нашего народа Казахстан будет процветать, - отметил Даниал Ахметов.

В день празднования состоялось несколько патриотических челленджей в социальных сетях. Помимо этого, жители Усть-Каменогорска могли наблюдать традиционный автомотопробег с Государственным Флагом Республики Казахстан. А молодежь встретилась с поэтом Алмасом Ахметбековым, автором песни «Көк тудың желбірегені».

В библиотеках области прошли различные выставки, викторины об истории создания и авторах Государственных символов РК. День празднования завершится онлайн-концертами и акцией по исполнению работников предприятий Государственного Гимна.

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