В голосовых чатах групп появилась поддержка видеоконференций.

Telegram запустил групповые видеозвонки, сообщает zakon.kz.

В голосовых чатах групп появилась поддержка видеоконференций.

Теперь транслировать видео с камеры или изображение с экрана на аудиторию до 30 человек (этот лимит будет скоро увеличен). Без видеотрансляции можно разговаривать с неограниченным числом собеседников, - говорится в сообщении мессенджера.

Чтобы запустить конференцию, нужно нажать на значок голосового чата в заголовке группы, в которой являетесь администратором.

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