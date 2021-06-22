Аким ВКО Даниал Ахметов посетил онкологический центр в Усть-Каменогорске

Аким области назвал их "врачами новой формации", специалистами самого высокого класса.

Строители учли все предыдущие замечания и устранили недоделки, теперь обновленный корпус соответствует всем мировым стандартам.

Но, главное даже не это, а сердце отделения лучевой терапии - уникальный линейный ускоритель последнего поколения. Его мощность в 10 раз превышает мощность предыдущего, он позволит значительно сократить сроки лечения пациентов. Кроме того, ускоритель синхронизируется с дыханием больного и направляет пуски лучей именно туда, куда нужно, вне зависимости от того, двигался ли человек во время процедуры.

Сейчас линейный ускоритель находится в стадии наладки, также идет обучение персонала работе на нем. Уже в августе пациенты смогут проходить лечение с помощью оборудования, аналогов которому нет в Казахстане. Центр ядерной медицины в Семее и онкологический центр Усть-Каменогорска станут клиниками мирового уровня, позволят диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и лечить их при помощи самых современных технологий.

За время реализации комплексной программы развития здравоохранения региона обучение в лучших клиниках мира прошли уже более трехсот наших специалистов-медиков. Теперь, по словам Даниала Ахметова, необходимо сделать акцент на подготовке и повышении квалификации врачей, онкохирургов, которые потом смогут проводить сложнейшие операции, за которыми сейчас людям приходится выезжать за рубеж. Аким области назвал их "врачами новой формации", специалистами самого высокого класса. Работая на высокотехнологичном оборудовании и обладая такими знаниями, они смогут подарить веру в жизнь и надежду на выздоровления сотням и тысячам жителей не только нашей области, но и всей страны.

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