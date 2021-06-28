Жара до 42 градусов ожидает казахстанцев 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Жара на большей части Казахстана.
Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 29 июня - 1 июля, сообщает zakon.kz.
В большинстве регионов Казахстана ожидается повышение температурного фона.
Это связано с выносом теплых и сухих воздушных масс из районов Ирана. И лишь на западе республики в первых числах июля пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут способствовать небольшому ослаблению жары: ночью - до 17…22, днем - до 27…35 градусов. На севере, востоке и в центре республики ожидается повышение температуры воздуха ночью до 15…22, днем - до 30…38. В южных регионах по-прежнему сухая и жаркая погода, температура ночью 20…25, днем - 35…42 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!