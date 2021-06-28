Доллар подешевел на торгах

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Курс доллара снизился на 1,38 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 425,49 тенге, снизившись на 1,38 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,2-426,7 тенге, евро – 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,89-5,94 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 июня.
Августовские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,01%, составив $74,05 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,11% — до $73,30 за баррель.
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