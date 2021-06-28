Названы пять прирожденных манипуляторов среди знаков зодиака

По мнению астрологов, всего в астрологическом круге пять прирожденных манипуляторов, с которыми всегда стоит держать ухо востро.

Астрологи назвали самых ловких манипуляторов среди знаков зодиака, с которыми они советуют держать ухо востро, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По словам астрологов, некоторые люди могут добиваться желаемого от других, не прилагая для этого больших усилий, - все дело в знаке зодиака, который оказывает влияние на характер человека.

Всего в астрологическом круге, по мнению астрологов, пять прирожденных манипуляторов, с которыми всегда стоит держать ухо востро.

Скорпион

Представители этого знака - одни из самых сложных знаков зодиака, которые часто скрывает свои истинные намерения. Они часто отличаются целеустремленностью - ради своих желаний Скорпионы готовы идти по головам. Они будут максимально использовать каждую слабость своего оппонента, чтобы решить поставленную задачу.

Весы

Хотя представители этого знака заинтересованы в равенстве и справедливости, на самом деле Весы - одни из лучших манипуляторов в астрологическом круге. Они будут делать и говорить именно то, что от них хотят слышать или видеть. Таким образом, представители этого знака заслуживают благосклонность каждого и для всех будут играть роль адвоката дьявола. Кроме того, они не боятся врать, если так удается избежать конфликта.

Близнецы

Они всегда знают, как получить желаемое. Коммуникативное мастерство представителей этого знака уводит людей в ложное чувство безопасности, из-за чего границы ослабляются и все тайное становится явным. Однако доверять секреты Близнецам может быть опасно, поскольку иногда они начинают использовать правду в качестве рычага давления.

Рак

Представители этого знака любят использовать эмоциональные манипуляции. Поскольку Раки часто становятся жертвами своих собственных эмоций, то начинают требовать от окружающих понимания и толерантности. Если они чувствуют, что по-прежнему не получают надлежащей им помощи, то начинают манипулировать людьми, пытаясь избавиться от этого "недоразумения".

Дева

Рожденные под этим знаком - умные манипуляторы. Девы всегда знают, как повести себя и что сказать, чтобы заставить других сделать так, как им надо. Причем их перфекционизм также распространяется и на манипулирование. Они тщательно спланируют целый сценарий, чтобы поставить оппонента в наихудшее положение, а он даже не заметит, когда это произойдет.

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