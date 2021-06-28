Задержан мотоциклист, сбивший велосипедиста в Алматы

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ДТП произошло 27 июня на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина.
Мотоциклиста, сбившего велосипедиста в Алматы, задержали, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло 27 июня на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина.
Неустановленный водитель, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд на гр. К., 1978 года рождения, ехавшего на велосипеде. В результате наезда велосипедист скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла, скрывшийся с места ДТП в пешем порядке, задержан, - сообщили в пресс-службе ДП города.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК.
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