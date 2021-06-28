Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменились в РК

Документ вводится в действие со 2 июля 2021 года.

Министр внутренних дел Республики Казахстан от 15 июня 2021 года внес изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Правила определяют порядок оказания госуслуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".

Иммигрантам территориальные органы полиции выдают РВП сроком до года в зависимости от категории получаемого разрешения.

Для получения госуслуги следует обращаться с заявлением-анкетой:

в территориальные органы полиции,

либо через Государственную корпорацию,

либо через портал.

К заявлению следует приложить документы согласно утвержденному перечню.

Для получения государственной услуги на портале требуется наличие ЭЦП у принимающего лица.

Для этого нужно:

Авторизоваться на портале в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция - Иностранцам: въезд в РК и гражданство", выбрать государственную услугу "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн". Оформить заявку в соответствии с документами иностранца, подписать заявку ЭЦП и направить ее на исполнение.

В случае подачи заявления через портал в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Заявка в электронном виде поступает на исполнение услугодателю в ИС МП. При обращении после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются следующим рабочим днем.

Срок рассмотрения заявления-анкеты о выдаче РВП составляет один рабочий день.

Документ вводится в действие со 2 июля 2021 года.

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