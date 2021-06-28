Эксперт: Финансовые пирамиды не победить, но можно ограничить их влияние

Как онлайн-мошенники заманивают в свои сети казахстанцев

Экономист Эльдар Шамсутдинов рассказал, как финансовые пирамиды заманивают в свои сети казахстанцев, что грозит их организаторам по закону и как распознать, что перед вами типичные мошенники.

На прошлой неделе в ЮАР таинственно исчезли два брата - основатели криптовалютной биржи Africrypt. Вместе с ними пропали и активы площадки на общую сумму 3,6 миллиарда долларов в биткоинах. Пропажа цифровых активов в таком объеме является крупнейшим криптомошенничеством в истории. При этом управление финансового сектора ЮАР не может начать официальное расследование, поскольку для этого нет соответствующих законов - криптоактивы юридически не считаются финансовыми продуктами.

Отсутствие необходимых для контроля законов - одно из главных оружий финансовых мошенников. Организаторы пирамид легко переезжают из одной страны в другую, где могут безнаказанно проворачивать свои преступные схемы. Именно поэтому с каждым годом в Казахстане регистрируют все больше жертв «пирамидных гениев». С 2016 года в республике возбуждено 780 уголовных дел по статье 215 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Это примерно в 300 раз меньше, чем за самое популярное преступление - мошенничество. Однако если сравнивать причиненный урон, то пирамиды выходят на первый план, так как за каждым уголовным делом стоят сотни, а то и тысячи обманутых.

В этом году финансовые мошенники удвоили свою активность. За пять месяцев 2021 года зарегистрировано 161 уголовное дело, связанное с финансовыми пирамидами, что составляет 90% от объема 2020 года. Это тревожный знак.

Неправильно считать, что финансовые пирамиды являются проблемой исключительно доверчивых и жадных людей. Подобные преступные схемы массово множатся там, где законы позволяют обманывать и грозят минимальной ответственностью. А если власти долго игнорируют наличие проблемы, это может стать причиной массовых беспорядков.

Именно так произошло в Албании. С 1991 года по стране, словно грибы, росли финансовые пирамиды, а к 1997 году 25 крупнейших из них рухнули. За этот период мошенники успели выманить у албанских граждан от 1,5 до 2 миллиардов долларов, что составляло более половины от ВВП страны. Это привело к массовым беспорядкам, в результате которых за три месяца полностью была смещена действующая власть.

Есть и более свежие примеры. В августе 2018 года полиция Китая пресекла массовые протесты пострадавших вкладчиков p2p-кредитования. Это такой вид ссуживания денег от одного человека другому без привлечения традиционного посредника - банка или другого финансового института. Такие займы обычно предоставляются онлайн на веб-сайтах специальных кредитных организаций.

В Китае p2p-рынок начал развиваться в 2007 году. Власти поначалу никак не препятствовали его развитию и даже, напротив, поддерживали. В итоге из-за отсутствия регуляции деньги выдавались людям, у которых не было возможности вернуть кредит. В некоторых случаях это были даже не p2p-платформы, а самые настоящие пирамиды - деньги новых вкладчиков тратились на обеспечение процентов старых.

С 2016 по 2017 год обрушилось более половины платформ p2p-кредитования. Одна из крупнейших пирамид Ezubao обманула 900 тысяч инвесторов на сумму 7,3 миллиарда долларов.

Властям КНР удалось пресечь погромы только благодаря тому, что полиция заранее арестовала всех зачинщиков протестов из числа обманутых вкладчиков. Власти Китая усвоили урок и буквально через несколько дней после несостоявшегося митинга разработали пакет из десяти мер, направленных на урегулирование кризиса p2p-платформ, который очень сильно урезал возможности рынка взаимного кредитования.

Виды финансовых пирамид

С каждым годом мошенники придумывают все более совершенные методы, чтобы обходить законы и уходить от ответственности. Они искусно мимикрируют под настоящий бизнес. Именно поэтому может показаться, что существуют сотни разновидностей пирамид. По факту распространено лишь три вида - одноуровневая, многоуровневая и матричная.

Одноуровневая финансовая пирамида. Также называется в честь ее создателя Чарльза Понци - схема Понци. Самая простая, но очень устойчивая пирамида: люди, вступающие в эту организацию в данный момент, обеспечивают тех, кто вступил в нее ранее. Все деньги проходят исключительно через организатора, который сам решает, кому и сколько платить.

Он же сам привлекает участников и даже нередко из своего кармана выплачивает дивиденды вкладчикам первой волны. Все это делается для того, чтобы новые клиенты привлекались за счет сарафанного радио, а не за счет необходимости привести за собой «последователя». Существовать такая пирамида может долго: до тех пор, пока организатор в силах завлекать в схему число вкладчиков, превышающее «масштабы» предыдущей волны выплат.

Крупнейшая схема Понци просуществовала почти 50 лет. За это время три миллиона человек потеряли порядка 17,5 миллиарда долларов. Американский бизнесмен Бернард Мейдофф, входивший в высшую лигу Уолл-Стрит, в 1960 году основал инвестиционный фонд Madoff Investment Securities. В 70-х годах он начал постепенно превращать фонд в пирамиду. Последние 13 лет существования Madoff Securities вообще никуда не инвестировал. За счет хорошей репутации и связей пирамида Мейдоффа просуществовала до 2008 года, входя в 25 крупнейших компаний фондовой биржи.

После мирового финансового кризиса осенью 2008 года несколько крупных инвесторов попросили Мейдоффа возвратить вложенные в его компанию семь миллиардов долларов, но ему нечем было платить. Пирамида лопнула. Задолженность Madoff Investment Securities перед инвесторами в общем составляла 50 миллиардов долларов. Бернард Мейдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы, его имущество было конфисковано. Один из его сыновей покончил с собой, а сам Бернард умер в тюрьме в апреле 2021 года.

Многоуровневая пирамида. Работает по принципу сетевого маркетинга: каждый участник проекта должен пригласить максимально возможное для него количество «инвесторов», за счет средств которых формируется его «доход».

Такие пирамиды могут притворяться международными инвестиционными компаниями, что позволяет им создавать видимость действующей организации, не производя при этом какого-либо продукта. Более долговечные многоуровневые пирамиды максимально подробно копируют сетевой маркетинг, для отвлечения внимания участников могут использовать ширпотреб с завышенной стоимостью. Они очень быстро растут и так же быстро рушатся.

Многоуровневая пирамида существует не больше года из-за взрывного роста. Иногда организаторы и вовсе собирают деньги всего за два-три месяца, потом переезжают в другой регион, чтобы снова быстро провернуть схему. А когда за дело берется полиция, сбегают с деньгами из страны.

Матричная пирамида. Более усовершенствованный и современный вид финансового мошенничества, в нее легко поверить и попасть. Принцип матричной пирамиды напоминает многоуровневый, но более усложнен.

Человек при вступлении в компанию вкладывает деньги, а чтобы подняться на уровень выше, ему необходимо привести нескольких участников. От уровня зависит объем его заработка. Для перехода на следующую ступень и получения выгоды необходимо заполнить свою ячейку людьми. Если участник пассивен, он уходит на уровень ниже, а то и вовсе выбывает из структуры. Обычно при переходе на следующий этап участник становится рядовым вкладчиком уже другой матрицы, либо его матрица дробится на части, и тогда ему нужно снова наполнять ячейку.

Звучит сложно и запутанно, но на то и рассчитывают мошенники. Многие участники матричных структур даже после обвала уверены, что на самом деле это уникальный способ инвестирования, который позволяет зарабатывать, просто они сами сделали что-то не то.

Часто матричные структуры вообще не предусматривают денежное вознаграждение. Это может быть скидка на товар, услугу или обучающий курс по заработку на якобы инвестпроекте, который является уже другой пирамидой. Самый простой пример: приведи трех друзей - и получи смартфон за полцены, приведи шестерых - и получи его бесплатно.

Организаторов матричной пирамиды крайне сложно привлечь к ответственности. Подобные структуры могут существовать, пока организатор сам не примет решение закрыть проект. Чаще всего это происходит из-за того, что участники матрицы со временем устают вовлекать в нее новых людей.Вот как действовала одна из успешных матричных пирамид в Казахстане, пока организаторы просто не перестали работать:

· Раз в несколько недель организаторы выкладывали прайс с небольшим списком популярных гаджетов с якобы акционной скидкой 50-75%. Акция действовала определенное время, поэтому нужно было оперативно сделать выбор. Например, выбрать iPhone 12 ProMax за 350 тысяч тенге, который в магазинах стоит порядка 700 тысяч. · Нужно было срочно заключить контракт, ведь акция скоро закончится. В рамках договора участник оплачивал продавцу 350 тысяч, но получал телефон только после того, как приводил еще четырех друзей, которые также должны заключить контракт на этот телефон или любой другой товар той же ценовой категории и оплатить 350 тысяч тенге. · Участник получал свой iPhone на руки, но его друзья - нет, так как по контракту каждому из них тоже нужно было найти еще четырех друзей, которым также понадобятся по четыре друга и т.д. · В качестве бонуса организаторы ввели для участников что-то вроде черной кассы. Они «дарили» четырех новых «друзей» тому, чья очередь на получение гаджета подошла в данный момент. То есть можно было просто оплатить 350 тысяч и ждать, когда/если подойдет очередь. Как только срок у контракта заканчивался, деньги участника сгорали.

По факту организаторы продавали гаджеты по двойной цене, а некоторые их «клиенты» вообще ничего не получали за свои деньги. По закону организаторов практически невозможно наказать, ведь каждый участник сам согласился на такие условия.

В Казахстане схожие матричные пирамиды десятками присутствуют практически в каждом городе, а описанную выше рекламировали не менее двадцати популярных казахстанских блогеров.

Чем мошенники заманивают в интернете и офлайн

После того, как организатор пирамиды оказывается в розыске или на судебной скамье, СМИ начинают писать о «кинутых на деньги». О них говорят в новостях, выпускают посвященные телепередачи и даже снимают фильмы. Обычно в этих материалах пострадавшие рассказывают о том, как плохо быть обманутым, а эксперты - как глупо быть обманутым, делая упор на том, что нельзя верить в обещанные сверхдоходы.

Пользы от таких дискуссий не очень много. Клеймить пострадавшего нет смысла, он и так уже наказан: лишился денег, потерял друзей и родственников, которых затащил с собой в эту яму. А призывы не верить в сверхдоходы эффективны, если только объяснить, что в них плохого.

При этом в качестве экспертов в СМИ нередко выступают люди, которые сами несильно отличаются от тех, кого клеймят. Допустим, призывают инвестировать в компанию, у которой нет казахстанской лицензии, но есть лицензия, например, Кипра.

Нередко сами брокеры вкладывают свои деньги и деньги своих клиентов в криптовалюты, ожидая сотни, а то и тысячи процентов дохода, но предсказать, что завтра эта цифровая монета не обрушится, могут только единицы осведомленных. От людей, вкладывающих в пирамиды, их отличает только более элитарный способ получения сверхдохода и то, что брокеры мелким шрифтом в договоре упоминают про риски и не гарантируют доход.

У мошенников много незаконных схем для обмана, но их главная цель - выманить у вас как можно больше денег в максимально короткое время. Заманивают в свои сети они как при личном общении, так и через интернет.

В реальной жизни мошенники всегда будут стараться как можно быстрее и чаще выходить с вами на прямой контакт - звать на личные и коллективные встречи, семинары и даже выездные мероприятия за рубежом. Все это нужно, чтобы наладить с вами эмоциональную связь, втереться в доверие и подтолкнуть на решающий шаг.

В интернете работа мошенников также направлена на сближение - вебинары, звонки по скайпу и многие другие варианты общения, желательно с переходом на личную встречу. Но бывают и такие варианты, когда личное общение сведено к нулю: в упомянутом примере матричной пирамиды в «магазин техники» людей заманивали с помощью рекламы у блогеров или сарафанного радио.

В мессенджерах распространена матричная пирамида, работающая по принципу рассылки приглашений. Создается группа, для вступления в которую необходимо заплатить определенную сумму. После вступления необходимо пригласить дополнительно два-четыре человека, выдается вознаграждение от 200 до 400%.

Существует даже аналог «писем счастья» - человек получает письмо или сообщение с указанным номером электронного кошелька, перекидывает на него деньги, вписывает в это сообщение свой кошелек или номер банковской карты и массово рассылает сообщение, надеясь, что кто-то заплатит ему. Сложно поверить, но это работает.

В интернете на руку злоумышленникам играет то, что движение электронных денежных средств отследить очень трудно. Зарегистрировать сайт на вымышленное лицо или хотя бы скрыть свои настоящие данные несложно. Еще проще создать множество аккаунтов в социальных сетях и вести между ними активную переписку, цель которой - обеспечить вовлечение в очередную пирамиду. Это все затрудняет поиск мошенников и привлечение их к ответственности.

Прямо сейчас казахстанским пользователям в соцсетях показывается реклама довольно примитивной мошеннической схемы. При этом она настроена так, что увидит ее тот, кто ищет способы, как заработать в сети или быстро получить деньги в кредит, в том числе через интернет.

Как мошенники находят вас в интернете? Например, если вы ищите машину на специализированном сайте, то в социальных сетях вам будут показывать рекламу автодилеров. Но если вы ищите машину больше двух лет, значит, денег у вас в этот момент нет, но вы мечтаете ее купить. В таком случае вы - идеальная жертва для интернет-мошенников. Вам в рекламу будут сыпаться вебинары по развитию успеха, аналитики международных инвестиционных компаний будут предлагать прямо сейчас вложиться в выгодное IPO или купить криптовалюты, и другие мошеннические схемы.

Золотым часом для интернет-мошенников нового формата стало развитие криптовалют. Четыре года назад в мире запускались тысячи ICO проектов в виде блокчейн-аналога классического IPO (выход компании на биржу с публичной продажей акций всем желающим). Однако только за единицами этих проектов стояли настоящие бизнес-идеи, а в остальном это были самые настоящие пирамиды. Мошенники пользовались тем, что на волне роста стоимости биткоина весь мир ринулся в блокчейн-технологии. Самым привлекательным было то, что ICO в отличие от IPO практически никак не регулировался. Это позволяло сотнями открывать подобные проекты по высасыванию денег у людей.

Кроме ICO есть и другая схема криптомошенничества. Облачный майнинг - вам предлагают взять в аренду вычислительную мощность, которая способна майнить криптовалюту, а в обмен обещается огромная прибыль. Кажется, что это идеальный пассивный доход: не нужно покупать оборудование и платить за электричество, ведь кто-то это делает за вас. На самом деле с вас просто возьмут деньги и будут показывать заранее нарисованные графики. Возможно, даже выплатят какие-то проценты, а чуть позже исчезнут вместе с деньгами.

Продолжение следует.

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