Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана разработали до 2025 года

Необходимо продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление Ассамблеи и системы государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям.
Министерство информации и общественного развития подготовило проект указа Президента РК об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, передает zakon.kz.
Как отмечается в Концепции, казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева признана одной из успешных в мире. Обеспечено эффективное взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в сфере обеспечения межэтнического согласия. Сформированы уникальные элементы казахстанской модели по укреплению общественного согласия и общенационального единства.
Вместе с тем есть проблемы в этой сфере, которые предлагается решить. Среди них:
- необходимость усиления интеграционного потенциала казахов как "гражданского ядра" социально-культурной интеграции мультикультурного казахстанского общества;
- необходимость противостояния попыткам политизации межэтнических отношений, а также деструктивного влияния на межэтническую ситуацию в стране со стороны внешних сил, стремлениям использовать межэтнические отношения в Казахстане в геополитическом противостоянии;
- необходимость работы по гражданской интеграции в казахстанский социум населения в местах компактного проживания этносов, профилактика культурно-языковой обособленности;
- необходимость противодействия информационного продвижения государственной политики в сфере межэтнических отношений и Ассамблеи как фундаментальных основ казахстанской модели единства и согласия;
- необходимость в вовлечении большего числа молодежи и молодежных организаций в деятельность Ассамблеи и ее структур.
В этой связи, считают разработчики, необходимо продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление Ассамблеи и системы государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям:
- активизировать работу молодежи в составе Ассамблеи в целом, молодежных крыльев этнокультурных объединений, движения "Жаңғыру жолы";
- усилить многоплановую работу по интеграции всех этносоциальных групп в единую нацию;
- активизировать деятельность Ассамблеи как главного инструмента укрепления межэтнического согласия, а также ее информационно-разъяснительной работы по вопросам политики единства и согласия;
- наращивать усилия по продвижению государственного языка через структуры Ассамблеи, дома дружбы, лингвистические кабинеты;
- активизировать и актуализировать совместную работу с правоохранительными государственными органами по оперативному реагированию на обострения межэтнической ситуации, конфликты, способные перерасти в этническую плоскость, а также выстраиванию системы превентивных мер по их предотвращению;
- обеспечить системное противодействие попыткам переноса любого внешнего конфликтного потенциала на территорию РК и на ее граждан.
Также определены основные задачи Концепции:
- усиление роли Ассамблеи в обеспечении эффективного взаимодействия государственных органов, организаций и институтов гражданского общества по дальнейшей интеграции общества, укреплению общественного согласия и общенационального единства;
- внедрение новых механизмов взаимодействия государства с этнокультурными объединениями Ассамблеи и иными общественными объединениями для укрепления гражданского единства общества, модернизации общественного сознания, интеграции народа страны;
- продвижение социальной функции государственного языка как языка межэтнического общения, консолидирующего фактора; сохранение и развитие традиций, языков и культуры народа Казахстана;
- активное участие этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений в решении комплекса общегосударственных задач, консолидация их усилий для достижения цели и задач Ассамблеи;
- разработка мер по оказанию содействия государственным органам в недопущении конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений;
- систематизация работы Ассамблеи по формированию политико-правовой культуры граждан, содействию в развитии благотворительности, волонтерства, медиации в сфере общественного согласия и единства.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация Концепции будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством РК.
При этом объемы финансирования республиканского и местных бюджетов будут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год в установленном законодательством порядке. Кроме того, требуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета, - говорится в пояснении
.
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июля.
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