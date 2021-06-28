Димаш поделится с аудиторией своим опытом использования нового super app Sberbank KZ.

Всемирно известный казахстанский певец, обладатель уникального голоса Димаш Кудайберген стал бренд-амбассадором Сбербанка в Казахстане. Популярный исполнитель расскажет своей многомиллионной аудитории о преимуществах продуктов как самого финансового института, так и уникальных сервисов, входящих в экосистему Сбербанка.

Димаш поделится с аудиторией своим опытом использования нового super app приложения Sberbank KZ, онлайн-кинотеатра Okko, в котором собрано более 80 тысяч фильмов, а также стримингового сервиса СберЗвук, открывающего доступ к более 40 миллионам песен, подкастов и аудиокниг.

Димаш олицетворяет собой новое поколение казахстанцев - творческих, интересующихся новыми технологиями, ценящих свое время и выбирающих лучшее. Именно такими мы видим своих клиентов. Нам очень приятно, что наш Димаш, без преувеличения являющийся гордостью страны, согласился стать бренд-амбассадором и представлять сервисы Сбербанка, - отметил Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.

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