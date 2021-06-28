Экс-глава "СК-Фармации" Шарип выступил на суде

Берик Шарип считает безосновательным обвинение по злоупотреблению должностными полномочиями.

Обвинение по злоупотреблению должностными полномочиями считаю безосновательным, так как я выполнял свою работу, заявил в ходе судебного разбирательства экс-глава ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском суде Нур-Султана продолжается судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармации" Берика Шарипа. Дело, как сообщалось ранее, рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч. 4 п. 3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч. 2. В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняют в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом в апреле-мае 2020 года.

Я два года работал максимально открыто. Сколько раз нас проверяли, ни разу не было в мою сторону какого-либо обвинения. Ни одно решение при выборе поставщика не было оспорено. Генпрокуратура в 2019 году 8 месяцев проверяла нас, не было ни одного нарушения, которое было бы выставлено. Надо понимать, если бы я что-то преследовал, то зачем я записывал бы все на видео и проводил все онлайн-закупки? Когда мы заключили контракт с ТОО "Инкар", то к нам пришла Служба экономических расследований, и мы материалы дела им предоставили. Я выполнял свою работу, пытался обеспечить медорганизации медизделиями. Где происки? Я не понимаю, не понимаю сути обвинений. Я задавал этот вопрос органу досудебного обвинения, спрашивал: "В чем вы меня обвиняете?" Я вижу, что господину прокурору смешно, но мне тоже смешно. Я ничего не воровал, я ничего не крал, я работал максимально прозрачно. В первый же год 26 млрд (экономия. - Прим. ред.). Я помню, мне говорили, что если ты такие деньги экономишь, то должен понимать, что кто-то ранее такие деньги зарабатывал. Считаю, что обвинение по 361 статье безосновательно. Я выполнял свою работу, - объяснил Берик Шарип.

Отвечая на вопросы адвоката, которые касались обвинения по статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), подсудимый подтвердил, что приобрел пистолет в магазине "Арсенал" в Шымкенте в 2006 году для самообороны, однако не пользовался им.

Действительно, я приобрел пистолет в магазине "Арсенал" в городе Шымкент в 2006 году для самообороны. Но никогда им не пользовался. После моего переезда о необходимости последующей сдачи пистолета я не знал. У меня есть два ружья, я охотник, есть разрешение на хранение оружия, все я официально зарегистрировал. В 2013 году я ружье сдавал, у меня были разрешения, если бы тогда мне кто-то объяснил, что надо еще все сдать и зарегистрировать, я бы это сделал, - уточнил экс-глава "СК-Фармации".

В ходе допроса он также напомнил, что было поручение Правительства закупить защитные костюмы, однако бюджет из 4 резерва был выделен только 25 мая.

За 10 дней мы заключили договор. О каком срыве процедуры закупа можно говорить? Мы максимально ускорились. Почему? Сроки стояли максимально быстро поставить. Еще раз повторю, если бы мы пошли стандартным путем, то получили бы товар через 4-5 месяцев. Надо было понимать, брать на себя ответственность. Мы свою работу выполнили. Обвинять, что по нашей причине произошло заражение, - тоже абсурд. Необходимо отметить, что после моего ухода, то есть до конца 2020 года, с июня по декабрь 2020 года, коронавирусом заразилось порядка 15 тыс. медработников. Меня обвиняют, что из-за меня заразились вирусом две тысячи медработников. Но здесь в качестве свидетелей выступало множество моих коллег, врачи, санитарные врачи, руководители разных госорганов Министерства здравоохранения, и все в один голос сказали, что не может быть так, что единственной причиной заражения был дефицит СИЗ. Это многофакторный момент, причин много. Надо понимать, что ни одна страна не была готова к эффективному противодействию, - заключил Шарип.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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