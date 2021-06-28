Вакцинация: здесь должно быть убеждение, а не принуждение - Уполномоченный по правам человека

Право на здоровье - это личное право каждого человека, но есть и общественное здоровье, которое мы не должны игнорировать.

На сегодня имеет место критика политики вакцинации, которая усилилась в связи с индийским штамом коронавируса. Некоторых охватило сомнение, есть польза от прививки или нет, вакцинироваться или нет. Уполномоченный по правам человека РК прокомментировала данный вопрос, сообщает zakon.kz.

- Когда идут споры, нужно делать вакцинацию или нет, принуждать или не принуждать, хочется напомнить самое главное: у каждого из нас есть абсолютные права человека, которые принадлежат непосредственно нам. Это право на жизнь и здоровье и здесь в первую очередь человек решает сам, - отметила Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова. - Бывают ситуации, когда это право может быть ограничено. Например, в силу отсутствия определенных возможностей самого человека, то есть состояния здоровья, которое не позволяет ему оценивать и принимать решение. Второе – в силу возраста, недостижения совершеннолетия и так далее. И эти отдельные моменты, исключения должны быть прямо предусмотрены законом, в том числе в отношении проведения таких акций, как вакцинация.

Кроме того, надо признать и современные вызовы, глобальные риски. И здесь очень важно понимать, правильно, разумно и пропорционально определить грани, когда личное право на здоровье может быть ограничено с точки зрения рисков для общественного здоровья.

То, что сегодня, допустим, говорится о том, что вакцинация должна быть принудительной и когда в социальных сетях идут сообщения, что она ставится принудительно под угрозой увольнения – это неправильно, считает эксперт. Нужно понимать, что даже сама вакцина имеет определенные сроки действия - на полгода, год... И завтра наступит следующий период, когда нужно будет принимать решение, а делать ли вакцину дальше?

И здесь очень важно понимать, что принуждение никогда не дает лучшего долгосрочного эффекта, важно понимать, чтобы здесь было не принуждение, а убеждение.

- Государственные органы, соответствующие организации должны правильно проводить разъяснительную политику о рисках отсутствия вакцинации для здоровья самого человека и с точки зрения рисков для общественного здоровья, ведь мы все понимаем, что человек без социума не может быть, - говорит Азимова. - Например, у нас есть немало профессий в публичных сферах - обслуживание, бизнес и так далее, которые связаны с большим потоком людей, с которыми каждый из нас сталкивается. И здесь, конечно, риски для нашего личного здоровья, риски для здоровья нашей семьи, поскольку мы после работы возвращаемся в свои семьи, риски для окружающих людей, которые постоянно сталкиваются с нами, возрастают.

Поэтому мы все должны понимать, что право на здоровье - это личное право каждого человека, но есть и общественное здоровье, которое мы не должны игнорировать.

Вопрос поиска разумности и пропорциональности – это обязанность тех, кто отвечает за общественное здоровье, кто реализует данную политику. Они должны правильно проводить политику и разъяснительную работу, комментирует эксперт. При этом она отметила, что «есть, конечно, определенные минусы, определенные проблемы, но здесь не надо доводить до уровня истерии, нужно разумно подходить к их решению. Разумный, взвешенный подход внушает человеку и обществу больше доверия, чем голые цифры о росте количества зараженных и так далее».

- Самое важное, понимать, что для самого человека, для самого гражданина основными должны быть тезисы: думай о себе, думай о близких, думай о людях, которыми он должен руководствоваться при рассмотрении и принятии решения о вакцинации, - резюмировала правозащитник.

Торгын Нурсеитова

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