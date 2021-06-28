В Ramada Plaza снова будут принимать больных коронавирусом

Эти меры связаны с увеличением количества заболевших в столице.

В бывшей гостинице Ramada Plaza снова разворачивают инфекционный стационар для лечения больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Как вы помните, в прошлом году мы благополучно закрыли перепрофилированный в инфекционный стационар - бывшую гостиницу Ramada Plaza. Сейчас нам снова приходится там разворачивать инфекционные койки на 500 человек. Так, с сегодняшнего дня Ramada Plaza вновь будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, - сказал руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.

По его словам, данные меры связаны с увеличением количества заболевших в столице.

Все эти принимаемые меры говорят о том, что количество заболевших коронавирусном растет каждый день. Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать кадровый ресурс. В сутки в инфекционные стационары поступает порядка 150-200 человек Из развернутых 2001 инфекционных коек свободными остаются только 598, в том числе 36 реанимационных коек, - отметил он.

Всего в отделениях реанимации находятся 111 пациентов, с коронавирусом - 100. Из них в тяжелой степени тяжести 57 человек, крайней степени тяжести - 43, на ИВЛ - 20.

Необходимо отметить что все тяжелые больные имеют несколько сопутствующих заболеваний. 85% пациентов в течение трех суток после госпитализации переведены в отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Также хочу отметить, что поступать стали люди и молодого возраста - от 30 лет и выше, - уточнил глава Управления общественного здравоохранения столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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