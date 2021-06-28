Прогноз погоды на 29 июня в Казахстане 

На большей части республики ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 29 июня, сообщает zakon.kz.

На западе, востоке и юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами и усиление ветра. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На севере ночью и утром туман, днем на юго-востоке град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах ожидается град, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается град. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях днем сохранится сильная, местами очень сильная жара. На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

В Алматы солнечная погода. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха +17+19°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

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