Только 145 тыс. жителей столицы прошли полную вакцинацию

В три раза было увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о проведении вакцинации в столице, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня более чем 210 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 145 тыс. граждан. В остатках имеется более 62 тыс. вакцин первого компонента, порядка 48 тыс. второго компонента, - сообщил Муратов на брифинге в акимате.

По его словам, в три раза было увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа продлена с 8:00 утра до 22:00 часов, в том числе в воскресенье и праздничные дни. Также прививочные пункты развернуты в восьми торговых комплексах "Хан-Шатыр", MegaSilkWay, "Керуен", "Абу Даби Плаза", "Азия парк", "Сарыарка", "Евразия" и в магазине "Мечта".

На сегодняшний день астанчанам доступны три вида вакцин - "Спутник V", QazVac и китайская - CoronaVac.

Мы отмечаем хорошую активность населения к вакцинации. На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Но в последние дни идет рост желающих. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в 4-5 раза, - отметил глава Управления общественного здравоохранения столицы.

Ранее Тимур Муратов сообщил, что из-за увеличения количества больных коронавиурсом в столице снова откроют инфекционный стационар в бывшей гостинице Ramada Plaza.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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