Мертвый лев в парке Караганды - полиция установила владельца

Им оказался 45-летний житель города.

На прошлой неделе на территории Центрального парка Караганды было обнаружено захоронение дикого животного - льва, сообщает zakon.kz.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Сотрудниками полиции установлен владелец животного. Им оказался 45-летний житель города. В настоящее время проводятся расследование. пресс-служба ДП Карагандинской области

Закопанную в Центральном парке Караганды тушу льва обнаружили 25 июня.

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