В каком районе Нур-Султана больше всего нарушают карантин

Об этом рассказала главный санврач столицы.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала о нарушителях домашнего карантина в столице, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, с 5 апреля по 28 июня на объектах, работающих по приложению Ashyq, были выявлены 4039 нарушителей домашнего карантина, из них 1888 больных и 2151 контактных лиц.

Департаментом начата работа по установлению периода нахождения на изоляции нарушителей. Территориальными управлениями было выдано 23 постановления о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий и четыре уведомления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - уточнила она.

Так, наибольшее количество нарушителей были выявлены в Есильском районе - 33%, в Алматинском - 30%, Сарыаркинском - 22% и в районе Байконыр - 15%.

Ранее главный санврач столицы сообщила, что в городе растет число больных коронавирусом. За последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 350 до 620 случаев. Из-за этого в городе открывают еще один инфекционный стационар в бывшей гостинице Ramada Plaza.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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