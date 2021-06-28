С Россией считаются все страны мира - Токаев

Президент подчеркнул, что без России ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, находящейся в Казахстане с официальным визитом, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии, - говорится в сообщении Акорды.

Приветствуя делегацию Совета Федерации, глава государства высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в развитие и укрепление двусторонних отношений с нашей страной, а также ее плодотворную работу на посту председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Президент особо отметил роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России.

Считаю, что парламентская дипломатия играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества, и это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. Для нас отношения дружбы, союзничества имеют первостепенное, приоритетное значение, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев рассказал председателю Совета Федерации об осуществляемых в нашей стране политических и экономических реформах.

В ходе переговоров глава государства отметил определяющее влияние политического курса Президента Владимира Путина на укрепление позиций России на международной арене.

Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Валентина Матвиенко выразила искреннюю признательность Президенту за возможность встречи.

Перед поездкой я разговаривала с Владимиром Владимировичем Путиным. Он просил передать Вам искренний привет и самые добрые пожелания. Он еще раз подчеркнул, что высоко ценит Ваши доверительные и открытые отношения. Подтвердил, что все достигнутые договоренности будут реализованы, - сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания.

Кроме того, Валентина Матвиенко поделилась своими положительными впечатлениями о столице нашей страны.

В свое время Владимир Путин сказал, что Нур-Султан - это чудо современного мира. Действительно, это чудо, которое на глазах хорошеет, развивается. Я знаю, что 6 июля будет отмечаться День города. Я хочу поздравить Вас и всех жителей Нур-Султана с приближающемся праздником, - сказала она.

Валентина Матвиенко также проинформировала главу нашего государства об итогах состоявшихся переговоров в Сенате и Мажилисе Парламента.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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