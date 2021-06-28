Кто будет контролировать вакцинацию работников сферы обслуживания в Казахстане

Ранее МВК рекомендовала главному санврачу начать обязательную вакцинацию людей, работающих в сфере обслуживания.

Врачи будут проверять наличие паспортов вакцинации у работников сферы обслуживания. Если человек не привит, то он сможет выйти на работу после сдачи ПЦР. Об этом сообщил глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

Ответственность ложится на самого работника, на человека который работает в сфере обслуживания, в сфере медицины, образования. Работодатель - он должен контролировать. На каждом участке, на прикрепленной территории поликлиник имеются врачи санэпидслужбы, которые периодически выезжают на места, проверяют наличие паспорта вакцинации. Если его нет, то по предписанию они должны выходить на работу после сдачи ПЦР, - рассказал Табынбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.

22 июня МВК рекомендовала главному санврачу Казахстана начать обязательную вакцинацию людей, которые работают в сфере обслуживания.

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