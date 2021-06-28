Электросирены включат в Казахстане 29 июня

По итогам республиканской проверки системы оповещения будут выработаны соответствующие меры по обеспечению своевременного информирования и оповещения населения нашей страны.

В Казахстане пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, сообщает zakon.kz.

29 июня с 09:00 по 12:00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты. пресс-служба МЧС РК

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях. пресс-служба МЧС РК

Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях. пресс-служба МЧС РК

По итогам республиканской проверки системы оповещения будут выработаны соответствующие меры по обеспечению своевременного информирования и оповещения населения нашей страны.

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