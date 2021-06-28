Журналисты Алматинской области отметили свой профессиональный праздник

В Алматинской области чествовали представителей СМИ.

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил журналистов с профессиональным праздником - Днем работников связи и информации.

В мероприятии участвовали генеральный директор информационного агентства "Тенгриньюс" Сункар Карабалин, мэтр Казахского телевидения, ветераном журналистики Мынжасар Тлеукабыл, представители районных, областных и республиканских СМИ.

Обращаясь к участникам встречи с поздравительной речью, аким области Амандык Баталов отметив важную роль средств массовой информации в реализации информационной политики страны, рассказал о наиболее важных достижениях региона в сфере социально-экономического развития и реализации государственных программ.

На сегодня у нас трудится более тысячи талантливых, компетентных, глубоко преданных своему делу специалистов в сфере СМИ. Вы живете проблемами ваших читателей, телезрителей и слушателей, помогаете им получать оперативную и достоверную информацию. Приятно отметить, что вы честно защищаете интересы жителей области, обеспечиваете качественную обратную связь с населением, помогаете органам власти анализировать проблемы и находить эффективные способы их решения. Порой не обходится без критики с вашей стороны, но и в этом ваша помощь нам. Мы всегда стремимся активно взаимодействовать со всеми СМИ и в ежедневной работе используем всю ту информацию, которая выходит на ТВ-экранах, в интернете, газетах, на радио и социальных сетях. Несмотря на огромную значимость освещения антиковидной тематики, вы продолжали уделять активное внимание и всем другим новостям, не оставляя без информационной поддержки ни одно значимое для жизни людей и развития области событие. Ведь край Жетысу всегда славился сильными традициями журналистики, а становление наших СМИ отражает историю всего региона, - сказал он.

Затем аким области за профессионализм и активное участие в реализации государственной информационной политики заслуженно наградил ряд журналистов. Так заместитель редактора газеты "Іле таңы" Роза Айдарбекова, собственный корреспондент газеты "Жетысу" Канат Биржансалов.

Нагрудной знак Министерства информации и коммуникаций РК "Отличник сферы информации" получили главный редактор газеты "Жаркент өңірі" Багдат Айтмукаева , редактор выпуска новостей телеканала "Жетысу" Назгуль Бошанова, . собственный корреспондент газеты "Жетысу" Улбосы Исабекова, корреспондент газеты "Жетысу" Гульжан Турсын.

Звание почетного журналиста Республики Казахстан получил Рамазан Елешев собственный корреспондент "Огни Алатау".

Также ряд журналистов были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима области и Министерства информации и коммуникаций РК. Среди них , Айгуль Айманбекова главный редактор газеты "Нурлы Коксу", корреспондент газеты "Огни Алатау" Джамиля Атибаева, пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Ханагат, специалист КГУ "Jetisý media" Айман Асылбекова.

С ответным словом от лица журналистов выступил собственный корреспондент газеты "Жетысу" Канат Биржансалов.

Поздравив коллег с праздником, выступающий отметил успехи области за прошедший период, а также поблагодарил за оказываемый почет и поддержку.

В свою очередь специалист КГУ "Jetisý media" Айман Асылбекова поздравила всех с праздником и поблагодарила за оказанное внимание.

В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Алматинской области 37 журналистов, работающих в области, были награждены почетной медалью "Халық алғысы" – ценнейшим символом народной благодарности.

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