В Шымкенте продлили ограничительные меры

Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление от 28 июня 2021 года "О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент", передает zakon.kz.

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 28 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в документе.

Жителям и гостям города запрещено проводить мероприятия с массовым скоплением людей: дни рождения, свадьбы, поминки, тои и т.д.

Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет. При посещении общественных мест обязано ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков.

Полностью текст постановления можно посмотреть здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!