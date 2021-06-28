Елизавета II и принц Чарльз отказались идти на открытие памятника принцессе Диане

Официальная версия - на это время у них запланирована рабочая поездка в Шотландию.

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника своей бывшей жене принцессе Диане, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на источник The Times при дворе.

На церемонию из США уже прибыл британский принц Гарри. По данным издания, британский принц прибыл в коттедж Фрогмор, подаренный герцогу и герцогине Сассекским на свадьбу королевой Великобритании Елизаветой II. Там он пробудет на карантине до 1 июля, а после присоединится к своему старшему брату принцу Уильяму на мероприятии. Как отмечается, это будет их первая встреча после похорон их деда принца Филипа в апреле этого года.

За это время Гарри рассорился со своей семьей, отказался от исполнения своих королевских обязанностей и вообще переехал жить в США вместе со своей женой Меган Маркл. Королевская семья и подданные Ее величества не приняли бывшую актрису и много критиковали ее.

А Елизавета II и бывший муж Дианы, принц Чарльз, проигнорируют открытие мемориала - на это время у них запланирована рабочая поездка в Шотландию.

Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг, 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия, в саду Кенсингтонского дворца.

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