Почему нельзя заряжать мобильник во время грозы

Это может привести к его порче или возгоранию.

Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести в порче мобильных устройств и техники, рассказал руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев, передает zakon.kz.

Во время грозы или сильного ветра могут возникнуть скачки напряжения в сети, в этом случае убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы, - сказал он РИА "Новости".

Эксперт добавил, что нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, поскольку это может привести к его порче или возгоранию.

Также небезопасно разговаривать по мобильному телефону во время грозы.

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